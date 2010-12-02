Голову райсуду обвинувачують за шістьма статтями Кримінального кодексу

Прокуратура Кіровоградської області направила на розгляд до Верховного Суду України кримінальну справу щодо голови одного з районних судів, якого обвинувачують у вчиненні злочинів за шістьма статтями Кримінального кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Так, кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 368 (одержання хабара), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку), ч. 2 ст. 374 (порушення права на захист) Кримінального кодексу України.

Також кримінальну справу порушено щодо керівника апарату цього районного суду за фактом замаху на одержання, поєднаного з вимаганням, хабара за попередньою змовою групою осіб у сумі 2,5 тис. доларів від матері підсудного за застосування щодо її сина вироку, не пов’язаного з реальним позбавленням волі.

Досудове слідство у справі завершено, обвинувачені та їхні захисники вже ознайомилися з її матеріалами.