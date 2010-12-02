Підприємці оприлюднили Меморандум з урядом

15:03, 02 грудня 2010
Права людини
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Тривають "з`ясування стосунків"

Підписанти Меморандуму між Урядовою робочою групою та представниками малого бізнесу щодо Податкового кодексу представляють лише 1% від підприємців, що протестують проти ПК.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Національної Координаційної ради підприємців України та акції проти Податкового кодексу.

На сайті, зокрема, оприлюднено текст підписаного вчора Меморандуму, згідно з яким сторони погоджуються створити Координаційну раду малого та середнього бізнесу при Кабінеті міністрів України, а також не застосовувати штрафні санкції з пенсійних внесків на 1 грудня 2010 р. для підприємців, що є платниками єдиного податку.

Водночас, уряд зобов’язується запровадити мораторій на переслідування учасників акцій протесту проти Податкового кодексу, однак натомість має отримати від підприємців перелік учасників акції. Про це йдеться у п. 5 Меморандуму.

Під текстом Меморандуму стоять сім підписів представників громадських організацій.

Як повідомляє сайт, дані підписанти представляють лише 1% від підприємців, що протестують проти Податкового кодексу.

“Якщо буде розіграна вистава досягнення згоди з цими особами, які не уповноважені від протестувальників на жодні переговори, народ ніколи не сприйме таку угоду”, - зазначається на сайті Координаційної ради підприємців.

Згідно з оприлюдненою на сайті інформацією, підприємці київських ринків готові зустрітися з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, аби розповісти йому, що насправді двоє з підписантів Меморандуму з урядом - Олександр НАЗАРЕНКО та Володимир ЛЕВІН - “не мають жодного стосунку до риночників, які брали участь в акціях протесту проти Податкового кодексу”. Як зазначають підприємці київських ринків, сама асоціація “Укрринок” забезпечила присутність на акціях протесту, максимум, кількох працівників своїх офісів.

 

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