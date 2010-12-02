80 компаній змагаються у забезпеченні рівних можливостей для робітників

Більше 80 українських підприємств подали заявки для участі у конкурсі Європейського Союзу «Рівні можливості: Кращий роботодавець 2010».

Про це повідомила менеджер зі зв’язків із громадськістю проекту ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» Анастасії ТРОЦЬКА.

Найкращі практики у забезпеченні рівності співробітників вирішили продемонструвати провідні компанії, що працюють в Україні, включаючи, Ernst&Young, УніКредит Банк, Британська Рада, Порше Україна, Оболонь, Оранта, Банк Кіпру, та різних напрямів діяльності, від лікарень до будівельних компаній, фінансових установ, вищих навчальних закладів, телерадіокомпаній, типографій тощо. Переможців буде оголошено 9 грудня.

Провідна мета конкурсу – визначення українських компаній із найкращою політикою забезпечення рівності жінок та чоловіків, а також підвищення рівня інформованості з ґендерних питань на робочому місці.

Організаторами конкурсу виступають проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» та Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту. Конкурс проводиться під егідою та за активної підтримки Міністерства праці та соціальної політики України, проекту ЄС та Міжнародної організації праці «Рівність жінок та чоловіків у світі праці» та Європейської бізнес асоціації.

Компанії мали змогу зареєструватися для участі у конкурсі на сайті www.rivnist.in.ua з 15 жовтня до 20 листопада. Наприкінці конкурсу буде обрано фіналістів у п’яти категоріях, а переможців буде нагороджено протягом гала події, що відбудеться 9 грудня у Києві.

Тим часом гнучкий графік – найбільш сприятлива форма організації робочого часу для працівників та роботодавців. Такі висновки оприлюднені в останньому дослідженні Європейської Комісії.

«Гнучка організація робочого часу, установ по догляду за дітьми та іншими утриманцями, а також реалізація права на чергову відпустку, призводять до підвищення рівня зайнятості для жінок і чоловіків та більш стійкого рівня народжуваності», – вважає комісар ЄС з питань юстиції, основних прав і громадянства Вівіан РЕДІНГ. За його словами, за часів економічного спаду, гнучкий графік роботи може допомогти людям втриматися на своїх робочих місцях. В.РЕДІНГ наголошує на необхідності продовжити прогрес, досягнутий в структурах ринку праці, що мають прихильність до сім`ї. “Бо як гнучкість в організації робочого часу, так і гендерна рівність є важливими передумовами економічного відновлення», - додав він.

Гнучкість у тривалості робочого часу є більш поширеною в Північній і Західної Європи, тоді як в Угорщині, Литви, Чехії, Естонії, Болгарії, Словаччини, Словенії та Румунії превалює традиційний 40-годинний робочий тиждень.

Такі країни Данія, Швеція, Німеччина, Фінляндія та Норвегія оцінені досить високо щодо гнучкої організації праці, де трохи більше половини всіх працівників практикують різні види гнучкості в робочий час.

А.ТРОЦЬКА зауважила, що більш індивідуалізований робочий графік має позитивний вплив на рівень зайнятості жінок і може допомогти співробітникам збалансувати роботу і особисте життя. Але водночас у більшості країн неповний робочий день (переважно для жінок) й досі є найпоширенішим у низькооплачуваних секторах із низькими кар`єрними можливостями та професійною підготовкою.

За її словами, культура виробництва теж відіграє велику роль. Тому допоки гнучкість вважатиметься суто «жіночим» способом організації робочого часу, гнучкі робочі графіки, скоріш за все, тільки посилюватимуть гендерні відмінності, а не змінюватимуть їх. Проте, висновки європейських експертів зводяться до того, що за часів теперішньої економічної кризи саме гнучкий графік роботи допоможе роботодавцям пристосуватися до нових економічних умов. А тому й питання нібито гендерної нерівності щодо гнучкості роботи поки стає другорядним.