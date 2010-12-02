Свободу мирних зібрань в Україні потрібно захистити від політиків.

Про це наголошують у Всеукраїнській молодіжній організації "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ), посилаючись на текст нещодавно ухваленої резолюції Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні.

У резолюції Європарламент, зокрема, констатує, що свобода зібрань опинилися в Україні під загрозою. Тому закликає українську владу повністю розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод для виправлення будь-яких виявлених порушень. А також підкреслює, що співпраця влади з Європейською комісією "До демократії через право" (Венеціанська комісія) має вирішальне значення для забезпечення того, щоб законодавчі пакети реформ, які в даний час розробляються, були у повній відповідності з європейськими стандартами і цінностями.

"Нагадуємо, що в середині жовтня Венеціанська комісія ухвалила спільну думку щодо українського законопроекту "Про свободу мирних зібрань", більш відомого як законопроект № 2450. Причому законодавча ініціатива піддалася розгромній критиці європейських експертів. Зокрема, у Комісії вимагають від законопроекту, щоб відсутність повідомлення про зібрання не була підставою для заборони зібрання," – наголошує член керівних органів молодіжної організації Олена ЛІТВІШКО. Молодіжна організація нагадує, що у резолюції щодо ситуації в Україні Європарламент також закликає всіх основних політичних зацікавлених сторін, включаючи український Уряд та опозицію, взяти участь в співпраці влади з Венеціанською комісією, та закликає українську владу запитувати у Комісії висновків щодо остаточних варіантів проектів законів.

Всеукраїнська молодіжна організація "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ) – центр підтримки молодіжного руху, молодіжних організацій та підготовки молодих лідерів в Україні.