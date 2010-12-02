В уряді знову заговорили про збільшення пенсійного віку

Законопроект про проведення першого етапу пенсійної реформи уряд планує підготувати і подати до Верховної Ради до 10 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«До 10 грудня ми маємо подати його до Верховної Ради», - сказав С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що зараз проходить ретельна підготовка документа. При цьому він підкреслив, що реформу проводити буде досить складно. «Зараз ми серйозно відпрацьовуємо це питання. Нелегка буде реформа, одразу хочу сказати», - відзначив С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що за законопроектом буде проведено досить ретельну роз`яснювальну роботу.

«Буде досить часу, щоб обговорити його всебічно», - сказав С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що під час проведення пенсійної реформи буде передбачено компенсатори, які дозволяють максимально плавно проводити збільшення пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.ТІГІПКО заявляв, що для реформування Пенсійного фонду і всієї системи пенсійного забезпечення в Україні доведеться заморожувати пенсії. За його словами, реформувати пенсійну систему необхідно в два етапи.

«Перший, який ми заклали і проведемо поточного року, не торкатиметься другого рівня пенсійного забезпечення. Другий етап – введення другого рівня пенсійного забезпечення і пряме прив`язування кожної людини до Пенсійного фонду. Скільки сплатив – стільки на рахунок і пішло. Я виходжу на пенсію і у мене є стільки грошей, скільки я за свій робочий стаж нарахував сам собі», - пояснив С.ТІГІПКО.

Україна взяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як наголошується у Меморандумі між українською владою і МВФ, з метою розв’язання структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави взяло на себе зобов`язання розробити закон, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щороку, починаючи з 2010 року.

Довідка УНІАН. В Україні пенсійна реформа запроваджується шляхом ухвалення законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (№ 1058-IV від 9 липня 2003 р.) і «Про недержавне пенсійне страхування» (№ 1057-IV від 9 липня 2003 р.).

Пенсійна реформа передбачає введення трирівневої системи пенсійного забезпечення. Для створення другого рівня пенсійної системи необхідно зменшити відсоток відрахувань для першого (обов`язкового) рівня і направити ці кошти на другий (накопичувальний) рівень.