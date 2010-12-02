ВР засіла за податкові ідеї Януковича
16:32, 02 грудня 2010Права людини
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Доповідає Акімова
Верховна Рада розпочала розгляд пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Податкового кодексу
Як передає кореспондент УНІАН, доповідачем з цього питання виступає перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, а співдоповідачем – голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.
Пропозиції Президента до Податкового кодексу, які надійшли до ВР, складаються із 25 сторінок, а пропозиції до ряду законів у зв’язку із введенням Податкового кодексу – з 9 сторінок.
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