ВР засіла за податкові ідеї Януковича

Верховна Рада розпочала розгляд пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, доповідачем з цього питання виступає перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, а співдоповідачем – голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

Пропозиції Президента до Податкового кодексу, які надійшли до ВР, складаються із 25 сторінок, а пропозиції до ряду законів у зв’язку із введенням Податкового кодексу – з 9 сторінок.