Акімова: провина за Податковий кодекс лежить на Верховній Раді

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА вважає, що відповідальність за кінцевий варіант Податкового кодексу лежить на Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час презентації поправок Президента до Податкового кодексу, відповідаючи на запитання народних депутатів від опозиції щодо того, на кому лежить провина.

І.АКІМОВА наголосила, що як тільки документ потрапив до парламенту, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ висловився «проти ухвалення кінцевого варіанту».

За її словами, Президент висував свої зауваження щодо того, що Податковим кодексом порушуються конституційні права громадян та підприємців.

«Зокрема, це стосувалося перевірок, можливості втручання у підприємницьку діяльність без рішення суду, порушення презумпції невинуватості», - сказала вона.

І.АКІМОВА наголосила, що після цього документ довгий час знаходився у парламенті, проходив через велику кількість дискусій.

«Виникає питання: чому ці дискусії не дали розумного результату, на які розраховував Президент. Я думаю, що відповідь на це питання у значній мірі лежить в цих стінах», - сказала вона.