ВР ухвалила у новій редакції Податковий кодекс

16:52, 02 грудня 2010
Права людини
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З урахуванням пропозицій Президента  

За нову редакцію Податкового кодексу проголосували 7 народних депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» і 13 – із фракції НУ-НС.

Перед цим народні депутати підтримали усі пропозиції Президента до Податкового кодексу.

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Рішення ухвалювалося без обговорення. Перед цим виступили лише перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА та голова Комітету ВР з питань митної та податкової політики Віталій ХОМУТИННІК

 

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