ВР ухвалила у новій редакції Податковий кодекс

За нову редакцію Податкового кодексу проголосували 7 народних депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» і 13 – із фракції НУ-НС.

Перед цим народні депутати підтримали усі пропозиції Президента до Податкового кодексу.

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Рішення ухвалювалося без обговорення. Перед цим виступили лише перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА та голова Комітету ВР з питань митної та податкової політики Віталій ХОМУТИННІК