ВР ухвалила у новій редакції Податковий кодекс
16:52, 02 грудня 2010Права людини
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З урахуванням пропозицій Президента
За нову редакцію Податкового кодексу проголосували 7 народних депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» і 13 – із фракції НУ-НС.
Перед цим народні депутати підтримали усі пропозиції Президента до Податкового кодексу.
За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі.
Рішення ухвалювалося без обговорення. Перед цим виступили лише перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА та голова Комітету ВР з питань митної та податкової політики Віталій ХОМУТИННІК
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