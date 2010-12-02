Підприємці задоволені рішенням парламенту

Підприємці, які мітингують на Майдані Незалежності в Києві, задоволені сьогоднішнім рішенням парламенту, але зазначають, що не виключають у подальшому проведення акцій.

Про це в коментарі УНІАН повідомив один з координаторів акції протесту.

«Ми задоволені тим, що сталося. Це ще одна з наших перемог, але це не все, що ми вимагали», - сказав співрозмовник агентства, зауваживши, що в залежності від ситуації в подальшому підприємці будуть вживати певних заходів.

Відповідаючи на запитання, чи означає ухвалення Верховною Радою пропозицій Президента те, що наметове містечко одразу буде згорнуто, співрозмовник агентства зазначив, що це рішення прийматиметься колегіально, а тому він особисто не може дати однозначну відповідь.