На ринках відкрито громадські приймальні міліції

На ринках Житомирської області міліція організовує свої громадські приймальні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, на ринках області вже розпочали діяльність громадські приймальні міліції.

У прес-службі зазначили, що громадські приймальні створені з метою швидкого та якісного реагування міліції на звернення представників малого бізнесу щодо порушення їхніх прав та корупційних діянь стосовно них з боку чиновників.

До роботи в приймальних залучені оперативники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, дільничні інспектори міліції та працівники служби внутрішньої безпеки.

Головним обов’язком чергових громадських приймалень, за даними прес-служби, є розгляд, навіть анонімних, повідомлень щодо можливих правопорушень щодо підприємців, як то: здирництво, вимагання хабара, загрози фізичного впливу тощо.

Кожне звернення підприємця розглядатиметься у десятиденний термін згідно з чинним законодавством, а про прийняте рішення письмово повідомлятиметься заявникові, наголошує прес-служба УМВС.