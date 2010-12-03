Майдан вирішив самоліквідуватися, щоб не використали політики?

Рада підприємців вночі прийняла рішення про демонтаж наметового містечка на Майдані Незалежності в Києві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Денис ШЕВЧУК, який назвався представником Координаційної ради Майдану - акції підприємців проти Податкового кодексу.

За його словами, сьогодні вночі “Рада підприємців прийняла рішення про демонтаж майдану. Сьогодні ми закінчуємо акцію. Всі рішення прийняті”.

“Ми не дамо використовувати майдан в політичних цілях”, - наголосив Д.ШЕВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Близько 5-ї години ранку 3 грудня комунальні служби міста демонтували наметове містечко на Майдані Незалежності.