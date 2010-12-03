За законопроект Азарова не проголосував жоден з 419 депутатів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє про спроби Міністерства освіти і науки знищити систему професійно-технічної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час обговорення проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою».

М.ТОМЕНКО підкреслив, що цим документом передбачено «антидержавні підходи» Міністерства освіти та науки, які призведуть до ліквідації системи професійно-технічної освіти. За словами віце-спікера, до нього зверталося багато керівників профтехучилищ, які говорять, що, «на жаль, міністерство сьогодні, як в свій час молода команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в гонитві за нерухомістю і землею, почало практично знищувати систему профтехучилищ».

Він заявив, що цього року ліквідовано центр профтехосвіти для перепідготовки звільнених військовослужбовців, а також реорганізовано три будівельні профтехучилища, а їхні приміщення передано іншим структурам.

М.ТОМЕНКО наголосив, що законопроект необхідно відхилити, «а Президенту радити поставити міністром освіти ту людину, яка захищатиме освіту, а не нищитиме її».

Під час обговорення даного законопроекту, народні депутати наголошували, що по суті законопроектом передбачається перевести систему профтехосвіти на місцеве фінансування, що може призвести до її ліквідації, оскільки на місцях немає коштів для підтримки ПТУ.

В результаті жоден народний депутат зі 419, які були зареєстровані в сесійній залі, не проголосував за законопроект у першому читанні.