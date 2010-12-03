Янукович вважає законним демонтаж наметів на Майдані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає законним демонтаж спецзагонами міліції наметового містечка на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «останні процеси в Україні, на наш погляд, цілком відповідають демократичним процесам».

Він нагадав, що період підготовки Податкового кодексу був визнаний недостатнім для ухвалення такого важливого рішення. Тому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «люди висловили свою точку зору, яку треба було врахувати».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що вчора вона була врахована рішенням парламентом за ініціативи Президента.

«Діалог, який з цього питання пройшов, я вважаю цілком прийнятним і вчора він завершився прийняттям відповідного рішення. Що стосується подальших дій – вони також входили у площину демократичну, адже верховенство права, законів України є обов’язковим для всіх», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці де стояли палатки, мітингувальники, сьогодні вже встановлюється новорічна (після довгої паузи - УНІАН) йолка, люди будуть скоро святкувати новий рік. Ми підтримуємо бажання киян жити в спокої, в стабільній ситуації, будемо все робити для того, щоб це відбувалось завжди, був гарний настрій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Тим паче я не бачу, як кажуть, приводу, щоб настрій був поганий. Намагання деяких політичних сил зіткнути державну владу з киянами не вдалося», - додав він. Намети були прибрані за рішенням суду, а новорічна ялинка встановлюється за рішенням Київської міської державної адміністрації», - сказав В.ЯНУКОВИЧ