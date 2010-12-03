Затримано учасника акції протесту на Майдані

У Києві за підозрою в пошкодженні 22 листопада двох автомобілів затримано одного з учасників акції протесту проти Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві.

Як зазначили в ЦГЗ, наразі особа цієї людини встановлюється та перевіряється її причетність до вчинення протиправних дій стосовно двох власників транспортних засобів, які намагалися проїхати під час акції протесту центральними вулицями Києва.

Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, затриманим є громадянин Вагіф МАМЕДОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада заступник міністра внутрішніх справ, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК повідомив, що міліція порушила кримінальну справу за фактом перекриття у Києві вулиці Інститутської і Хрещатика під час акції протесту підприємців 22 листопада. Він зазначив, що 22 листопада на Хрещатику та Інститутській сталася сутичка з працівниками правоохоронних органів та було пошкоджено два приватні автомобілі.

Заступник міністра запевнив, що люди, які пошкодили автомобілі, будуть обов’язково встановлені і притягнуті до відповідальності.