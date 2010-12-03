Владу закликають створити умови для інвалідів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вкотре закликає органи державної влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, усього суспільства якнайшвидше створити умови для безперешкодної інтеграції у всі сфери життя країни 2 мільйонів 600 тисяч українців з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це йдеться зверненні Омбудсмана до органів державної влади, місцевого самоврядування з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

“Ратифікувавши у грудні 2009 року Конвенцію ООН про права інвалідів та Факультативний протокол до неї, наша держава взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення прав і свобод людини з інвалідністю у відповідності з міжнародними стандартами. Проте у повсякденному житті чи не кожен інвалід в Україні стикається з безліччю перешкод. До Омбудсмана постійно надходять звернення про порушення прав на достатній життєвий рівень, на працю та належні її умови, соціальний та судовий захист, охорону здоров’я, забезпечення візками, протезно-ортопедичною продукцією, житлом тощо”, - наголошує Н.КАРПАЧОВА.

Крім того, за її даними, неприпустимо повільно вирішуються проблеми створення безбар’єрного середовища. “Уповноваженому з прав людини доводиться буквально відвойовувати функціонування закладів реабілітації для дітей з інвалідністю. Так, лише після втручання Омбудсмана за зверненням батьків дошкільнят вдалося зберегти групу для дітей із вадами опорно-рухового апарата в дитсадку "Казка" в Черкасах. Трапляються навіть випадки перешкоджання діяльності громадських організацій інвалідів, коли органи місцевої влади намагаються позбавити їх орендованих приміщень”, - вказує Н.КАРПАЧОВА.

Водночас вона зазначила, що в умовах, коли державою приділяється недостатня увага забезпеченню прав інвалідів, багато з них демонструють приклади високих досягнень у професійному зростанні, освіті, культурі, спорті, викликаючи захоплення силою людського духу, волею та прагненням до самоствердження як гармонійних особистостей. При цьому Омбудсман нагадала про блискучий виступ української збірної на Паралімпійських іграх 2010 року у канадському Ванкувері. Як зауважила Н.КАРПАЧОВА, вона захищала житлові права заслуженого майстра спорту, члена Національної паралімпійської збірної команди України з плавання, п’ятиразового призера ХІІІ Паралімпійських ігор у Китаї 2008 року та п’ятиразового чемпіона Європи з плавання 2009 року Олексія ФЕДИНИ.

На переконання Уповноваженого ВР з прав людини, безумовного схвалення заслуговує діяльність громадської організації «Обличчям до істини», яка об’єднує інвалідів зору, зокрема із заснування та будівництва першого та єдиного в Україні Центру реабілітації, адаптації та відпочинку для незрячих людей.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, цього року Організація Об’єднаних Націй відзначає Міжнародний день інвалідів під девізом: «Дотриматись обіцянки: врахування фактора інвалідності в Цілях розвитку тисячоліття».

“Зважаючи на це, органи влади мають забезпечити належне фінансування найнагальніших потреб інвалідів, передусім – надання кваліфікованої медичної допомоги, придбання ліків, засобів реабілітації та пересування, щоб не доводилось інвалідам десятиліттями чекати своєї черги на отримання спеціального автомобіля. Влада безумовно зобов’язана забезпечити права осіб з інвалідністю на здобуття освіти, створивши для цього необхідні умови у кожному навчальному закладі”, – наголосила Омбудсман.

Також вона акцентувала увагу влади на проблему працевлаштування людей із вадами здоров’я, Н.КАРПАЧОВА зазначила, що інваліди мають право нарівні з іншими заробляти собі на життя працею, яку вільно обирають або на яку вільно погоджуються. Водночас на початку нинішнього року в Україні працювали близько 603 тисяч інвалідів, або лише кожен четвертий. Бажають знайти роботу – близько 1 мільйона інвалідів.

“Наше спільне завдання полягає в тому, щоб кожен інвалід в Україні відчував себе потрібним суспільству та захищеним державою громадянином”, - підсумувала Н.КАРПАЧОВА.