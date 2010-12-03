Міліція не перешкоджатиме акціям протесту громадян

У київській міліції запевняють, що працівники органів внутрішніх справ не перешкоджатимуть проведенню мирних масових акцій протесту громадян, якщо організатори цих заходів подадуть заявки до органів місцевого самоврядування та отримають дозвіл на їх проведення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що відповідно до ст.39 Конституції України громадяни мають право на мирні масові зібрання.

Водночас у главку зауважили, що в разі проведення таких заходів, міліція відповідно до своїх повноважень забезпечуватиме лише охорону громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада вранці на Майдані Незалежності підприємці розпочали акцію протесту проти Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада. Активісти вимагали, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заветував цей документ.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили у мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва знову заборонив проведення масових заходів у центрі столиці з 27 листопада до 3 грудня.

30 листопада Президент ветував Податковий кодекс. 2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Сьогодні близько 5.00 ранку під наглядом спецпідрозділів МВС комунальні служби демонтували наметове містечко підприємців на Майдані. У міліції пояснили, що згортання наметів було здійснене за рішенням суду.

Пізніше генеральний координатор акцій протесту підприємців Олександр ДАНИЛЮК заявив, що підприємці у понеділок, 6 грудня, мають намір провести нову акцію протесту.

За його словами, починаючи з 22 листопада підприємці вимагали, крім ветування Податкового кодексу, ще й відставку уряду та переобрання Верховної Ради.

О.ДАНИЛЮК нагадав, що влада сьогодні вночі вдалася до безпрецедентного кроку і знищила наметове містечко підприємців-протестувальників на Майдані Незалежності у Києві.

«Те, що відбулося сьогодні вночі, - це квиток на війну. Це запрошення ми приймаємо і на понеділок оголосили загальну мобілізацію», - заявив він.