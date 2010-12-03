Харківські підприємці думають, що кодекс треба викинути і написати новий

Харківські підприємці наполягають на необхідності ветувати Податковий кодекс, вимагають відставку уряду та перевиборів Верховної Ради України.

Про це сказав кореспонденту УНІАН голова Харківської обласної організації профспілки підприємців Валерій РЄПІН, коментуючи ліквідацію сьогодні вночі наметового містечка підприємців у Києві.

«Ухвалення парламентом Податкового кодексу у новій редакції нічого не вирішує, він підготовлений нефахово, його треба викинути і написати новий», - заявив В.РЄПІН.

За його словами, підприємці Харківської області «негативно оцінюють розвиток подій і тому висувають ті ж самі вимоги – вето Президента на Податковий кодекс, відставка уряду, перевибори Верховної Ради».

«Нашвидкоруч, кулуарно і нефахово створивши кодекс, - заявив В.РЄПІН, - уряд породив хаос в Україні, який злочинною халатністю розвинула Верховна Рада, а тому ми продовжимо свої протести».

За його словами, на понеділок, 6 грудня, у Харкові запланована акція протесту. Підприємці зберуться на майдані Свободи в центрі міста і ходою пройдуть вулицею Сумською до площі Конституції, де проведуть мітинг.

«До міської ради і мера Харкова буде ще раз подана пропозиція підтримати вимоги місцевих підприємців. Наші депутати мають спрямувати відповідне звернення до центральної влади», - сказав В.РЄПІН.

«Люди налаштовані серйозно, і акції протесту можуть набрати більш радикального характеру, вони це вже обіцяли, і нам важко їх якось стримувати», - зазначив лідер профспілки.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Близько 5-ї години ранку 3 грудня комунальні служби під охороною міліції демонтували наметове містечко.

Разом з тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестуючих залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради в березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.