Протестувальники створили профспілку

Учасники акцій протесту проти Податкового кодексу створили Всеукраїнську профспілку працівників ринків, торгівлі та підприємців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного форуму профспілок України.

За інформацією НФПУ, новостворена профспілка об’єднала працівників ринків та сфери торгівлі, а також підприємців з 20 областей України та Києва. Зокрема, у ній представлені ринки «Привоз» (м. Одеса), «Колгоспний» (м. Кіровоград), «Озерка» (м. Дніпропетровськ), «Ринок Дикого» (м.Рівне), «Барабашова» (м. Харків), «Юність» та «Привокзальний» (м. Київ) та інші. На 10 грудня 2010 року заплановано провести з’їзд профспілки, на якому очікується прийняття до організації нових регіональних професійних осередків.

Своєю метою Всеукраїнська профспілка працівників ринків, торгівлі та підприємців ставить захист прав її членів, а також мобілізацію представників малого бізнесу будь-коли, якщо влада не дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань. Зокрема, члени профспілки не виключають продовження акцій протесту на Майдані Незалежності, якщо зміни, внесені до Податкового кодексу, і надалі загрожуватимуть існуванню малого і середнього бізнесу в Україні.

Як зазначають в НФПУ, основними принципами діяльності Всеукраїнської профспілки працівників ринків, торгівлі та підприємців є позапартійність – керівний склад профспілки не братиме участі у діяльності політичних партій; чітка структурованість, із створенням Координаційного центру у Києві та осередків у всіх областях України, а також самофінансування – матеріальне забезпечення діяльності профспілки забезпечуватиметься виключно на членські внески.

Головою новоствореної профспілки обрано Володимира МАРТИНЕНКА (Координаційна рада працівників ринків України). Він у свою чергу закликав членів новоствореної профспілки та усіх учасників акцій протесту на Майдані Незалежності до подальшої консолідації.