На Майдані проходить акція «Тут похована демократія»

На Майдані Незалежності у Києві проходить акція «Тут похована демократія».

Як передає кореспондент УНІАН, акцію проводять учасники акції протесту проти Податкового кодексу та жителі наметового містечка, яке було демонтовано сьогодні вранці.

В акції беруть участь близько 30 осіб, деякі з них тримають державні прапори.

Учасники акції розмістили на землі карту України, на якій написано: «Тут похована демократія». Навколо карти лежать квіти.

Територія навколо монументу Незалежності огороджена.

Водночас співробітники комунальних служб складають каркас для новорічної ялинки. Крім того, на Майдані Незалежності було залито ковзанку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці комунальні служби за рішенням суду під охороною міліції демонтували наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності у Києві, які протестували проти Податкового кодексу.

Голова міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ пояснив, що столична влада була змушена піти на демонтаж наметового містечка на Майдані, щоб встигнути підготуватися до новорічних свят.