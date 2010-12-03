Підприємці вже не хочуть проводити акцію 6 грудня

Учасники акції на Майдані не продовжуватимуть її 6 грудня, а планують зосередитися на роз`яснювальній роботі з підприємцями у регіонах.

Про це представники Національної координаційної ради підприємців України (НКРПУ), які виступали координаторами акції протесту підприємців на Майдані, повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, представник НКРПУ Володимир ДОРОШ відзначив, що, враховуючи той факт, що Президент так і не наклав повне вето на Податковий кодекс, а лише вніс свої пропозиції, влада так і не виконала жодної з вимог підприємців.

«Перша вимога - це повне вето на Податковий кодекс, вимога друга - це відставка уряду і третя вимога - це вибори 2011 року» - відзначив В.ДОРОШ. - На сьогоднішній момент тільки наполовину вирішена перша вимога».

Водночас, інший представник НКРПУ Михайло СВИСТОВИЧ відзначив, що незважаючи на те, що влада так і не виконала вимоги бізнесу, проте все ж примусити її піти на певні поступки вдалося.

«Незважаючи на те, що ми не задоволені результатом, який ми вчора одержали, не задоволені тим, що не було накладено повне вето на Податковий кодекс і не виконані поки інші вимоги, це все ж перемога. Вперше народ, вийшовши масово на вулиці, змусив владу відступити, однак відступити частково. Але та влада, яка ще вчора нас не помічала, приймала поправки, натискаючи на кнопки і не звертаючи уваги на людей, називаючи їх «баригами», «спекулянтами», «контрабандистами», змушена була піти на поступки і вимушена хоч щось зробити, щоб заспокоїти цих людей» - підкреслив М.СВИСТОВИЧ.

Він повідомив, що у цих акціях брали участь багато організацій, відповідно, на сьогодні основна мета - це визначитися з вимогами і з тим, «хто з ким йде далі і до якого моменту».

Так, за словами М.СВИСТОВИЧА, НКРПУ «офіційно розійшовся» з тією частиною підприємців, які не виступають за відставку уряду і за перевибори Верховної Ради.

При цьому він відзначив, що НКРПУ не планує продовжувати акцію на Майдані, але має намір розпочати роз`яснювальну роботу з підприємцями в регіонах.

«Зараз ми не скликаємо народ на понеділок на акцію. Ми не відмовляємося від акцій протесту, але ми додаємо нові форми, тобто ми йдемо в регіони і проводимо роз`яснювальну роботу з людьми, як власне і в Києві. Роз`яснювальну роботу щодо того, що це вето Президента насправді не вето, а всього лише зміни і доповнення до Податкового кодексу, і нас це не влаштовує. Навіть ті позитиви, яких ми домоглися, - це дуже мало» - сказав М.СВИСТОВИЧ.

Він підкреслив, що НКРПУ проти політизування акцій протесту підприємців, саме з цієї причини не закликає підприємців продовжити акції протесту у понеділок, 6 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.