Учасника акції протесту затримали на 10 діб

Один із районних судів столиці ухвалив рішення про продовження до 10 діб терміну утримання під вартою затриманого позавчора киянина, який 22 листопада під час акції протесту підприємців проти Податкового кодексу пошкодив приватний автомобіль.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, позавчора за підозрою у скоєнні пошкодження автомобіля під час зазначеної акції протесту працівниками міліції було затримано жителя Києва 1972 року народження. Сьогодні суд продовжив затриманому термін перебування під вартою до 10 грудня.

Також у столичному главку міліції зазначили, що вказана особа ніде не працює і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за статтею 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Наразі цей чоловік проходить у справі, порушеній за статтею “хуліганство, вчинене групою осіб”.

Водночас у главку міліції наголосили, що затриманого сьогодні у центрі Києва громадянина Вагіфа МАМЕДОВА, якій проходить у справі як свідок, відпустили з відділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні столична міліція повідомила, що у Києві за підозрою в пошкодженні 22 листопада двох автомобілів затримано одного з учасників акції протесту проти Податкового кодексу. Як зазначили в міліції, наразі особа цієї людини встановлюється та перевіряється її причетність до вчинення протиправних дій стосовно двох власників транспортних засобів, які намагалися проїхати під час акції протесту центральними вулицями Києва.

Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, затриманим є громадянин Вагіф МАМЕДОВ.

Раніше у Всеукраїнському центрі сприяння підприємницькій діяльності УНІАН повідомили, що під час знесення наметового містечка працівниками міліції був затриманий активний учасник акції протесту В.МАМЕДОВ (керівник ініціативної групи ринку на бул.Перова, Київ).

“Жодних очевидних підстав до його затримання не було. Він утримується у Шеченківському територіальному відділі міліції м.Києва, що знаходиться за адресою вул.Прорізна, 12”, - стверджують у центрі.