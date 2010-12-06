Янукович просить не робити з мухи слона

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада продовжить роботу над удосконаленням Податкового кодексу.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№272 від 6 грудня 2010 року).

«Робота над Податковим кодексом продовжуватиметься, адже поки з нього прибрані лише найбільш спірні моменти», - сказав він. В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що поліпшення економічної ситуації дасть змогу ослабити податковий тиск на бізнес.

У той же час, за словами Президента, найголовніше для України сьогодні - максимально скоротити обсяги тіньової економіки. «Вона породжує корупцію і розмиває основи державності. Саме тіньова економіка гальмує розвиток нашої країни, не дозволяє їй стати повноправним членом світової спільноти», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на останньому етапі розробки Податкового кодексу в ньому “проскочили” кілька норм, які викликали протести частини підприємців. «Особисто я це пов`язую з тим, що «хотіли як краще, а вийшло як завжди». В результаті Податковий кодекс фактично відмінив презумпцію невинності платника» податків, - сказав глава держави. За його словами, не має значення, з чиєї провини до кодексу потрапила ця норма, важливіше, що це положення неконституційне і недемократичне. «Тому як гарант конституційних прав і свобод громадян України я виступив категорично проти посилення позицій ДПАУ і обмеження прав підприємців. Податкова служба потребує реформування, і це - завдання найближчого майбутнього для Кабінету міністрів», - сказав він.

Кажучи про застосування вето до Податкового кодексу, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що влада «не повинна бути твердолобою». Він зазначив, що завжди виступав категорично проти політизування обговорення цього документа. «Не слід пов`язувати між собою політику і податки! Хочу нагадати, що вето є конституційним правом Президента, і Податковий кодекс - не перший і, найімовірніше, не останній документ, який повернувся до парламенту для доопрацювання. Не варто роздувати з мухи слона», - сказав він.