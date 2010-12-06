Підприємці не вийшли на Майдан

Попри заяви, малий бізнес на всеукраїнський мітинг не вийшов.

Кордони міліції, металеві щити і жодного підприємця. Обіцяної акції протесту на Майдані поки немає. З ранку на головну площі столиці підтягуються загони правоохоронців у повному обладунку. Майдан Незалежності – у металевому кільці. Перегородили щитами також вулиці Городецького і Лютеранську. За приблизними підрахунками зустріти підприємців готуються більше ста правоохоронців. Вздовж вулиці Городецького, на підступах до Майдану, стоять автобуси з міліціонерами, а також спецмашини, які зазвичай забирають затриманих. Хоча підприємці обіцяли у понеділок зранку масштабну акцію протесту, поки жоден учасник страйку не прийшов на Майдан. Там нині встановлюють ялинки.

ICTV