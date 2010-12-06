Конференція, присвячена захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення в Інтернеті

7 грудня 2010 року, у вівторок, о 9.00 в готелі «Русь» (вул. Госпітальна, 4) розпочнеться конференція, присвячена обговоренню найкращих практик захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення в Інтернеті.

За результатами конференції представники Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Російської Федерації та України разом з експертами Ради Європи, ЄС та інших міжнародних організацій вироблять рекомендації стосовно боротьби проти сексуальної кіберзлочинності щодо дітей.

Провідні експерти-доповідачі, у яких можливо взяти інтерв’ю:

· Центр з протидії дитячій експлуатації та захисту дітей он-лайн - Габріель ШОУ;

· Міжнародний центр з проблем захисту дітей які пропали безвісті або експлуатуються - Сандра С. МАРЧЕНКО;

· Європейська Комісія, відділ цифрового інформаційного суспільства та медіа - Міхаель БУШ;

· Представник міжнародної організації ЕКПАТ для країн СНД - Ольга ШВЕД;

· Європейська недержавна асоціація з безпеки дітей он-лайн - Джон КАРР;

· Інтерпол, Директорат з проблем торгівлі людьми - Урі САДЕХ;

· Організація з економічного співробітництва та розвитку - Лоран БЕРНА;

· Ла Страда Україна - Наталія БОЧКОР;

· Майкрософт Відділ з боротьби із цифровою злочинністю/Інтернет безпека - Жан Кристоф ЛЕ ТОКУЕН;

· Відділ проблем комп’ютерних злочинів, Національна поліція, Італія - Серджіо СТАРО;

· Рада Європи, Керівник відділу з питань кіберзлочинності - Крістіна ШУЛЬМАН.

Під час конференції учасники дадуть відповіді на такі питання:

· Як ефективно боротися з сексуальною експлуатацією дітей через Інтернет?

· Чи відповідають українські закони про захист дітей від сексуальної експлуатації міжнародним стандартам?

· Як покращити роботу правоохоронних органів та судів у сфері захисту прав дітей?

· Як об’єднати зусилля міжнародних організацій, державної влади та бізнесу задля дієвого захисту дітей від сексуальної експлуатації в Інтернеті?

Для акредитації, будь ласка, звертайтесь до Ольги Сушицької - 067-243-63-55, 458-44-40, osushytska@internews.ua. Акредитація відкрита до 18:00 6 грудня 2010 року.

Якщо Ви зацікавлені в організації інтерв’ю з учасниками конференції, зверніться за додатковою інформацією до 6 грудня 18:00 до Ольги Сушицької за тел.: 067-243-63-55.