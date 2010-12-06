Конференція з проблем расизму і ксенофобії "Ідеологія відмінності"

Запрошуємо на міжнародну конференцію з проблем ксенофобії та расизму під назвою "Ідеологія відмінності" за участю відомих французьких, російських та українських дослідників, громадських організацій, художників.

Конференція організована Центром візуальної культури НаУКМА за підтримки Фонду Г.Бьолля в Україні, Французького посольства, Французького культурного центру, разом із виданням "ПроSTORY" та Центром дослідження суспільства і проходитиме 6 - 10 грудня (понеділок - п"ятниця) в Центрі візуальної культури (Староакадемічний корп., 1-й пов.).