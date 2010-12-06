Прес-конференція до Міжнародного дня мігранта

Напередодні Міжнародного дня мігранта Представництва Міжнародної організації праці (МОП) та Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні запрошують представників ЗМІ на прес-конференцію, на якій будуть презентовані останні факти та цифри щодо міграції в світі та трудової міграції.

Прес-конференція відбудеться в Києві 17 грудня, об 11:30 годині в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4).

Національний координатор МОП в Україні Василь Костриця та Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі представлять та підведуть підсумки останніх тенденцій, зазначених у новому Звіті МОМ з міграції, що публікується раз на два роки, та Звіті МОП щодо праці в світі.

Міжнародний день мігранта святкується в світі 18 грудня. Саме в цей день за рекомендацією Економічної та Соціальної Ради (рішення 2000/288 від 28 липня 2000 року) Генеральна Асамблея оголосила Міжнародним днем мігранта. У цей день в 1990 році було ухвалено Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудівників-мігрантів і членів їхніх сімей.

Акредитація представників ЗМІ відкрита вже сьогодні та триватиме до 17:00 години 16 грудня. Контактна особа – Світлана Слабінська. Тел.: 044 568 50 15; 050 904 22 61 Email: ukrainepr@iom.int