Голова суду вимагав хабара за пом’якшення вироку

Працівники СБУ і Генеральної прокуратури припинили злочинну діяльність голови одного з міських судів Одеської області та його спільника, які вимагали 6,5 тис. доларів від 47-річного громадянина України за непритягнення його до кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у ході проведення спецоперації було затримано спільника судді під час одержання ним хабара.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 91 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України своїм рішенням відсторонила суддю від посади.

Слідчі дії тривають.