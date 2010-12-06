7 грудня - 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Генеральна прокуратура підтвердила зловживання у сфері лікуванні онкохворих дітей?". Питання: Яким чином відбувається розподіл коштів у Міністерстві охорони здоров`я України ? Хто і як визначає першочерговість державної допомоги на лікування за кордоном? Звідки беруться «особливі» пацієнти? Чому не діагноз , а знайомства в медичній держустанові впливають на цей процес? Чи раціонально та прозоро відбувається придбання ліків для онкохворих? Буде представлена відповідь Генеральної прокуратури України та інші офіційні документи. В прес-конференції візьме участь президент благодійного фонду «Допомога онкохворим дітям» Валентина Маркевич (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. .