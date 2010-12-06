7 грудня - 10-40 - В Апеляційному Суді м.Києва відбудеться слухання у справі Олександра Володарського, засудженого за акцію протесту під Верховною Радою України. Печерський районний суд 9-го вересня ухвалив визнати Володарського винним за ст. 296 ч.2 (хуліганство) і призначити йому покарання у вигляді року обмеження свободи (вул. Солом’янська, 2-а). Телефон: +380950573156; alexander.wolodarsky@gmail.com.