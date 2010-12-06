Справу міліціонерів, які забили до смерті чоловіка, передали в суд

Шосткінська міжрайонна прокуратура направила до суду кримінальну справу стосовно чотирьох міліціонерів, які під час патрулювання забили до смерті жителя Шостки.

Про це УНІАН повідомив прокурор відділу прокуратури Сумської області Андрій ШЕРСТЮК.

За його словами, четверо оперуповноважених Шосткінського міськрайвідділу управління МВС України в Сумські області у серпні цього року разом із ще одним співробітником цього підрозділу, який зараз перебуває в розшуку, під час патрулювання по місту заподіяли тілесні ушкодження двом громадянам, внаслідок чого один з них помер у лікарні.

Як повідомив А.ШЕРСТЮК, колишні правоохоронці обвинувачуються за наступними статтями Кримінального кодексу України: перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365), умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121), залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135) Кримінального кодексу України.

Стосовно обвинувачуваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.