7 грудня - 14-00 - Прес-конференція на тему: «Якою має бути пенсійна реформа в Україні?». Учасники: Сергій Українець, заст..голови ФПУ; Елла Лібанова, директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ; Микола Кульчинський, народний депутат України, голова підкомітету з питань законодавства у сфері пенсійного забезпечення та пенсійної реформи Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б. Хмельницького, 17/52-А, бізнес центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: (093) 715-14-35, 581-77-37, e-mail: pr@imk.com.ua.