Комітетські слухання на тему: «Сучасний стан та шляхи врегулювання проблем у сфері захисту прав трудових мігрантів - громадян України»

8 грудня - 10-00 - Розпочнуться комітетські слухання на тему: «Сучасний стан та шляхи врегулювання проблем у сфері захисту прав трудових мігрантів - громадян України». Організатор: парламентський Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (вул. Грушевського 18/2, кім. 12).Вхід за картками акредитації

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