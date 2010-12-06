9 грудня - 12-00 - Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації. Питання: обговорення законопроекту про доступ до публічної інформації (внесений народним депутатом України А.Шевченком); обговорення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації), (внесений народними депутатами України О.Бондаренко, В.Ландіком, Ю.Стецем) (вул. Грушевського, 18/2, к. 11). Вхід за картками акредитації.