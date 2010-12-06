Прокуратура стала на бік міліціонера, який застрелив утікача

Прокуратура Чернівецької області виправдала співробітника Шевченківського райвідділу міліції Чернівців, який 26 вересня цього року застрелив із табельної зброї затриманого, який намагався утекти від конвою, вчинивши опір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Буковини Петро КОВАЛЬ.

За його словами, «досудове слідство і перевірку застосування зброї 26 вересня працівниками міліції завершено. Внаслідок інциденту було застрелено Богача Артура Івановича. За результатами розслідування кримінальної справи на підставі проведення низки експертиз - балістичних, криміналістичних, хімічних тощо - вирішено відмовити у порушенні кримінальної справи стосовно працівників міліції».

«Ми нічого неправомірного не виявили», – повідомив прокурор.

За словами П.КОВАЛЯ, спочатку було порушено справу стосовно А.Богача за опір працівникам міліції. З матеріалами ознайомили рідних загиблого. Вони не погодилися з тим, щоб справу стосовно їхнього сина закрили. Тоді вирішили цю справу з обвинуваченням загиблого направити до суду.

«Надалі суд прийме рішення, чи дії прокуратури у цьому випадку законні. Якщо ні - буде проведено додаткове розслідування», - додав П.КОВАЛЬ.

Довідка УНІАН. 24-річного мешканця районного центру Кельменці Чернівецької області 26 вересня 2010 року застрелив із табельної зброї працівник Шевченківського райвідділу міліції Чернівців під час конвоювання. Затриманого під конвоєм вели на огляд на наявність тілесних ушкоджень. Чоловік намагався втекти від правоохоронців. Міліціонер під час переслідування зробив кілька попереджувальних пострілів, однак коли чоловік спробував відібрати у правоохоронця табельну зброю, і той його смертельно поранив.