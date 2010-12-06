Водієві, що збив на смерть школяра, дали три роки умовно
ВСУ перегляне судове рішення
Верховний Суд України задовольнив касаційне подання прокуратури Хмельницького щодо м’якості покарання водієві, який смертельно травмував школяра.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
Прокуратура Хмельницького та області не погодились із прийнятими судовими рішеннями у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину.
Зокрема, вироком Хмельницького міськрайонного суду від 9 червня 2009 року, який пізніше залишив без змін апеляційний суд області, громадянина Д. визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України, та засуджено до позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Цим же вироком його звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.
Довідка УНІАН. У травні 2008 року громадянин Д., рухаючись зі швидкістю близько 70 кілометрів за годину на вул. Пілотська у Хмельницькому, навпроти шкільного закладу порушив правила безпеки руху і допустив наїзд на школяра, котрий переходив дорогу по пішохідному переході. Внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень хлопчик помер.