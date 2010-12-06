Українці скаржаться до Європи на обмеження своїх мовних прав

Громадські організації закликають Євросоюз дати оцінку спробі обмеження прав української мови в Україні та маніпулювання думкою міжнародної громадськості.

Відповідний відкритий лист, копію якого передано УНІАН Координаційною радою з питань захисту української мови, надіслали від свого імені 14 Громадських організацій України на адресу голови Парламентської асамблеї Ради Європи, Верховного комісара Організації з безпеки та співробітництва в Європі та президента Європейського парламенту.

Як зазначається у документі, ”в Україні зростає занепокоєння тим, що на формування оцінок українського мовного життя міжнародними організаціями й експертами значний вплив чинять ті кола в нашій країні та поза її межами, які виступають за повернення до політики асиміляції українського народу, що панувала в часи комуністичного режиму”. Зокрема, йдеться далі, активно апелюючи до висновків Комітету експертів з питань виконання Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов, проти української мови виступають громадські організації, керівники яких належать до провладної партії.

Автори звернення наголошують, що зареєстрований нещодавно законопроект про мови в Україні від провладних політиків ”покликаний ліквідувати інструменти правового захисту української мови як державної”, не дивлячись на те, що концепція цього законопроекту і більшість його норм суперечать Конституції України.

Також підписанти документа звертають увагу керівництва європейських інституцій на те, що законопроектом передбачено не просто наділення російської мови та її носіїв значно більшим обсягом прав і більш привілейованим становищем, ніж усі інші регіональні або міноритарні мови та групи мовних меншин, а й фактичне введення двомовності, що ставить у невигідне становище всі інші недержавні мови. ”Це сприятиме підвищенню напруження в міжетнічних стосунках”, - підкреслюють вони.

Виходячи із викладеного, представники громадськості зазначають, що європейські демократичні інституції мають зважати на бажання українців мати у власній країні власну мову. ”Тому ми, українська громада, представлена рядом громадських організацій, дбаючи про майбутнє власної країни і зважаючи на європейські принципи міжнаціональних і міжмовних відносин, закликаємо демократичні інституції Європи й світу до всебічного і виваженого підходу в оцінці нинішнього стану й перспектив мовної ситуації в Україні та надання рекомендацій, що випливають з цієї оцінки”, - підкреслюється у відкритому листі.