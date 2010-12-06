Росія та Польща заплатять за використання української музики

Нинішня криза у музичній індустрії (піратство в Інтернеті, на фізичних носіях, спад концертної діяльності) не дає українським артистам повернути кошти, вкладені у творчу діяльність.

Про це заявив директор «Коаліції виконавців та Продюсерів України» Дмитро ПРИКОРДОННИЙ під час прес - конференції щодо захисту інтелектуальної власності у музичній сфері.

До того ж, за його словами, більшість підприємств, що використовують фонограми у своїй комерційній діяльності, займаються публічним піратством – тобто незаконним сповіщенням та виконанням.

Єдиним стабільним джерелом для продовження творчого процесу є винагородження за публічне використання музики розважальними комплексами, місцями громадського харчування, торгівлі, транспорту, підприємствами сфери побутового обслуговування. Д.ПРИКОРДОННИЙ пояснив: «Згідно з законом «Про авторські та суміжні права» заклад повинен платити 1% за суміжні права, 1% - за авторські».

Така система є світовою практикою, яка дійсно працює на розвиток сучасної культури. Це підтвердили гості конференції: заступник генерального директора Всеросійської організації інтелектуальної власності Ерік ВАЛЬДЕС–МАРТІНЕС та директор Польської Асоціації Фонографічної Індустрії Богуслав ПЛЮТА. Дані організації колективного управління активно збирають винагородження (роялті) для артистів на території РФ та Польщі. Наприклад, у Росії залізниця вже рік платить за використання музичного продукту. «З боку залізниці є розуміння, що існує норма закону, яка зобов’язує виплачувати винагородження. На сьогоднішній день ця цифра складає 14 млн. дол. за авторські та суміжні права»,- розповів Е.ВАЛЬДЕС–МАРТІНЕС.

В Україні уповноваженою організацією є «Українська Ліга Музичних Прав», директор якої - Олексій ГУМЕНЧУК - розповів, як збираються та розподіляються кошти українським та іноземним виконавцям за використання музичних фонограм у кафе, барах та ресторанах. Заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності Олексій ЯНОВ офіційно заявив, що «Українська Ліга Музичних Прав» є єдиною організацією, що має право на виконання таких функцій, заслуживши авторитет у правовласників.

На конференції директор «Української Ліги Музичних Прав» О.ГУМЕНЧУК підписав угоди про співпрацю зі своїми партнерами: Польською Асоціацією Фонографічної Індустрії та Всеросійською організацією інтелектуальної власності. Відтепер українські артисти зможуть отримувати винагороду з цих країн за використання своїх фонограм. Виплачувати роялті артистам (як вітчизняним, так і іноземним) буде один з найбільших розважальних центрів України - Арена Інтертеймент, який підписав договір з Лігою Музичних Прав.

Свою думку висловили представники вітчизняного шоу - бізнесу: Diezel(Green Gray) Віктор ПАВЛІК, Олег «Фагот» МИХАЙЛЮТА (ТНМК), кліпмейкер Віктор ПРІДУВАЛОВ. Лідер групи «Танок на Майдані Конго» відмітив, що треба повертати кошти, які були витрачені на втілення творчого продукту, щоб мати можливість створити новий. Від цього, на його думку, музична індустрія тільки виграє, а українці будуть слухати ще більше якісної вітчизняної музики.