Дніпропетровські депутати приховують дані про витрати бюджету

Дніпропетровська громадська організація «Незалежна асоціація журналістів» 1 грудня звернулася до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська з позовом зобов’язати міський виконавчий комітет надати інформацію про витрати місцевого бюджету.

Про це УНІАН повідомив голова асоціації Іван КРАСІКОВ.

За його словами, 15 вересня Незалежна асоціація журналістів звернулася до міськвиконкому з офіційним інформаційним запитом, в якому, зокрема, містилися прохання надати дані про кількість та вартість закуплених міськвиконкомом легкових автомобілів, обсяг відремонтованих будинків комунальної власності, обсяг фінансування поточного і капітального ремонтів, обсяг нарахованих премій працівникам Дніпропетровського міськвиконкому у 2009-2010 роках.

Також Незалежна асоціація журналістів у своєму запиті цікавилася сумою коштів, за які було придбано квартири для Дніпропетровської міської ради та посадових і службових осіб ради впродовж двох останніх років, обсяг витрат на закупівлю обладнання та устаткування для обслуговування діяльності міськради та її окремих підрозділів (департаментів, відділів, управлінь) тощо.

Окремо в інформаційному запиті містилося прохання надати копії і звітів контрольно-ревізійних перевірок фінансово-господарської діяльності міської ради за вказаний період.

«Представники нашої громадської організації готують серію інформаційних матеріалів щодо діяльності органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, тому ми звернулися з офіційним інформаційним запитом до Дніпропетровського міськвиконкому. Однак на більшу частину запиту ми відповіді не отримали. При цьому у відповіді міськвиконкому не пояснювалися причини відмови в наданні інформації», - зауважив І.КРАСІКОВ.

За його словами, Незалежна асоціація журналістів змушена була звернутися до суду з проханням визнати дії міськвиконкому протизаконними, такими, що порушують ст. 47 Закону України „Про інформацію”, та зобов’язати орган місцевої влади надати необхідну інформацію або вказати підґрунтя для відмови.