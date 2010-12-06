Максимальний розмір пенсії буде обмежено

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив голові правління Пенсійного фонду Борису ЗАЙЧУКУ разом з Міністерством фінансів терміново підготувати законопроект у першу чергу про обмеження максимального розміру пенсії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне доручення прем’єр-міністр дав під час сьогоднішньої зустрічі із Б.ЗАЙЧУКОМ.

«Абсолютно неправильно і несправедливо, що одні люди у нас отримують по 800 гривень пенсії, а інші – по 50 тисяч, причому отримують із солідарного фонду, - підкреслив голова уряду. - Розробіть такий законопроект, щоб уже з 1 січня наступного року ми ліквідували цю соціальну несправедливість, створену попередньою владою. Порахуйте, як обґрунтовано обмежити максимальний розмір пенсії – можливо, 10-12 мінімальних пенсій, і порахуйте, яку економію коштів це дасть».

Крім цього, прем’єр-міністр доручив розглянути питання про зміну віку виходу на пенсію для окремих категорій громадян. «Почати треба з державних службовців. Порахуйте, яка економія коштів буде від збільшення віку виходу на пенсію для чиновників. Водночас розберіться і запропонуйте, як і для кого розумно обмежити можливість пільгового виходу на пенсію, буває, у 35 років. Як стимулювати людей працювати довше і відкладати отримання пенсії. А після подолання дефіциту Пенсійного фонду можна буде повернути ці «відтерміновані» пенсійні виплати», - зазначив М.АЗАРОВ.

Також прем’єр переконаний, що негайно треба переходити до накопичувальної системи пенсійного страхування, що стимулюватиме людей, по-перше, не отримувати зарплату «в конверті», по-друге, максимально довго працювати і наповнювати свій персональний пенсійний рахунок. Голова уряду доручив терміново розробити відповідний законопроект.

М.АЗАРОВ наголосив, що всі законопроекти, які є складовою пенсійної реформи, мають враховувати світовий досвід пенсійних реформ, а також обов’язково мають бути ретельно опрацьовані з профспілками, роботодавцями, експертами, громадськими організаціями.

У свою чергу, Б.ЗАЙЧУК підкреслив, що, незважаючи на труднощі із наповненням фонду, усі пенсії виплачуються своєчасно і в повному обсязі.

«Пенсійні виплати здійснюються у повному обсязі, у встановлений законом термін. Листопад ми профінансували, і до 25 грудня повністю виплатимо пенсії за грудень»,- заявив Б.ЗАЙЧУК.

Водночас він підкреслив, що, незважаючи на зростання на 19% порівняно з минулим роком доходів Пенсійного фонду, дефіцит коштів поточного року становить 26,6 млрд. грн. Минулого року Україна втратила майже мільйон робочих місць, знову поширилась виплата «тіньових» зарплат і незаконна неповна виплата зарплати, незмінною залишена спрощена система оподаткування, яка дуже мало дає в солідарний Пенсійний фонд. Тому такий же дефіцит очікується наступного року. Отже, Пенсійний фонд і далі змушений брати позички. Бездефіцитна робота фонду, на думку Б.ЗАЙЧУКА, можлива лише за умови оптимізації пенсійних виплат і законодавчих змін пенсійної системи в цілому.