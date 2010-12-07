Екс-адвокат Пукача підозрює, чому не закрили справи проти Кучми і Литвина

Колишній адвокат екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА Олег МУСІЄНКО заявляє про існування доказів причетності колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це О.МУСІЄНКО сказав в ефірі TВi, повідомила УНІАН прес-служба телеканалу.

«Докази є, але я вам їх не буду перераховувати, щоб не розголошувати державну таємницю», - сказав адвокат.

Також О.МУСІЄНКО вважає, що суд поверне справу Г.Гонгадзе до Генпрокуратури ще під час попереднього розгляду.

«Останнє слово за судом. І припускаю, що дана справа полетить «взад» до Генпрокуратури, бо там прийматимуть участь і представники потерпілих, серед яких відомі адвокати – ФЕДУР, ТЕЛИЧЕНКО», – сказав О.МУСІЄНКО.

Він переконаний, що рішення Генпрокуратури дещо суперечить вимогам закону, оскільки, «обвинувачуючи людину у скоєнні умисного вбивства на замовлення, неможливо не назвати всіх замовників. У Генпрокуратури було достатньо часу поставити усі крапки над «і». Цього не сталося, бо немає політичної волі», – сказав О.МУСІЄНКО.

На думку адвоката, «ці заяви Генпрокуратури свідчать про те, що чинна влада в особі Президента і прем’єр-міністра таким своїм половинчастим рішенням – вона ж не закрила справи проти КУЧМИ і ЛИТВИНА – таким чином хоче мати важелі впливу і на парламент».

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 грудня, прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. З ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 та п.п. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадових осіб, вчинив умисне вбивство журналіста Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських та журналістських обов`язків.

30 листопада 2010 року кримінальна справа за обвинуваченням О.ПУКАЧА у частині доведеного обвинувачення, виділена для направлення до суду. Разом з нею до суду будуть направлені матеріали щодо колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка про відмову в порушенні проти нього кримінальної справи як померлого.

При цьому Генеральною прокуратурою продовжується досудове слідство для встановлення усіх осіб, які мали стосунок до вчинення вказаних злочинів та доведення їх вини.

Після цього кримінальна справа буде направлена до суду.