Україна бойкотує церемонію вручення Нобелівської премії миру

Нобелівський комітет Норвегії оголосив про те, що КНР і ще 18 країн відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента Лю Сяобо.

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters, бути присутнім на церемонії відмовилися Росія, Казахстан, Колумбія, Туніс, Саудівська Аравія, Пакистан, Сербія, Ірак, Іран, В`єтнам, Афганістан, Венесуела, Філіппіни, Єгипет, Судан, Україна, Куба і Марокко.

Вручення премії має відбутися у п`ятницю.

Китай активно висловлював протест з приводу вручення премії дисидентові Лю Сяобо, засудженому на 11 років «за заклики повалення державного ладу».

Члени комітету вирішили удостоїти дисидента вищої гуманітарної премії за «його довгу і ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї».