Засновника WikiLeaks заарештували

Засновник скандально відомого сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж арештований у Великобританії, повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на Рейтер.

Стокгольмський суд ще в листопаді схвалив запит прокуратури про взяття під варту 39-річного австралійця, обвинуваченого в Швеції в згвалтуванні і сексуальних домаганнях, а 20 листопада Інтерпол (за запитом шведської прокуратури) розповсюдив серед всіх 188 країн-учасниць організації "червоне повідомлення" на ім`я Ассанжа, що рівнозначно занесенню його в список найбільш розшукуваних осіб. У вівторок адвокат Ассанжа Марк Стівенс заявив про те, що займається організацією "добровільної зустрічі"своего клієнта з британською поліцією, що одержала європейський ордер на його арешт.