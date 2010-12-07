У Чернівцях видали «Кодекс толерантності» - збірник нормативно-правових документів, що встановлюють права етнічних громад та регулюють діяльність національно-культурних товариств в області.

Як передає кореспондент УНІАН, збірник покликаний ознайомити мешканців багатонаціональної Чернівецької області з основами міжнародного та українського законодавства щодо забезпечення національних прав окремих громадян та етнічних спільнот.

До збірника включено основні нормативно-правові та рекомендаційні акти міжнародних інституцій, передусім європейських, а також українські законодавчі акти, які стосуються прав етнічних громад (національних меншин) нашої держави та регулюють діяльність національно-культурних товариств.

За словами одного з упорядників збірника голови товариства «Український народний дім» Володимира СТАРИКА, «дуже часто люди говорять про толерантність, але насправді не знають, про що саме йдеться. Ми вважаємо, що вміщені в книзі документи будуть корисними для національних громад Буковини, щоб вони знали свої права, ознайомилися з міжнародними документами, які підписала Україна».

Керівником проекту «Ідентичності прикордоння: досвід буковинської толерантності» став чернівецький політолог Ігор ГАВРАДА, а упорядниками відомі на теренах області громадські активісти Володимир СТАРИК та Тарас ХАЛАВКА.