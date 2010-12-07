В Україні розпочався «Тиждень права»

З 6 по 11 грудня під час щорічної загальноукраїнської акції «Тиждень права» буде проведено тисячі правоосвітніх та правозахисних заходів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Акція, яка розпочалася вчора, приурочена до міжнародного Дня прав людини, який щороку відзначається у світі 10 грудня.

Під час «Тижня права» провідні юристи і фахівці органів юстиції надаватимуть безкоштовну правову допомогу громадянам.

У рамках «Тижня права» будуть проведені майстер-класи відомих юристів для юристів-початківців та юридичної молоді, плануються зустрічі учнівської та студентської молоді з працівниками органів РАЦС, Державної виконавчої служби, представниками органів нотаріату. Крім того, серед заходів - виставки, форуми, круглі столи, присвячені правам людини, бесіди-лекції з актуальних правових проблем, виставки юридичної літератури.

Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована у 2008 році з нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини.

Указом Президента України встановлено започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається у пам’ять проголошення Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.