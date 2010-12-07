Театралізована акція протесту проти непрозорого розслідування справи про вбивство Ігоря Індила

8 грудня - 10-30 - Біля Деснянського районного суду міста Києва Всеукраїнська профспілка “Народна солідарність” проведе театралізовану акцію протесту проти несправедливого розслідування та непрозорого судового розгляду справи про жорстоке вбивство навесні ц. р. співробітниками Шевченківського райвідділу міліції студента Ігоря Індила - “Мирні збори громадян з сокирами” (просп.Маяковського 5в). Телефон: 067 5487728.

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