Парламентські слухання на тему: «Українці в світі»

8 грудня - 15-00 - Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності проведе парламентські слухання на тему: «Українці в світі» (зал пленарних засідань ВРУ, вул. Грушевського, 5, сесійна зала). Реєстрація учасників слухань розпочнеться о 14.00 біля зали пленарних засідань. Потрібна акредитація. Телефон: 255-43-81 до 17-30 7 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter