Прес-конференція на тему: “Міністр освіти і науки проти освіти і науки в Україні та проти Києво-Могилянської академії”

9 грудня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція президента Національного університету Києво-Могилянська академія Сергія Квіта на тему: “Міністр освіти і науки проти освіти і науки в Україні та проти Києво-Могилянської академії”. Питання: Неадекватність проекту нового Закону України «Про вищу освіту» запитам сьогодення; Війна проти Могилянки, оголошена міністром освіти і науки Дмитром Табачником: причини та можливі наслідки; Виклики і завдання, які стоять перед наукою та вищою освітою в Україні. Роль університетів у сучасному світі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: . 425 15 36, pressa@ukma.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.