Лукашенко просить «альтернативних» не лякати КДБ й міліцію

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про намір реформувати правоохоронні органи Білорусі після завершення виборчої кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні під час виступу на Всебілоруських народних зборах.

"Категорично запевняю усіх, що вже у першому півріччі майбутнього року буде вжито принципові і рішучі заходи з наведення ладу у правоохоронній системі, усунення больових точок, які викликають занепокоєння людей", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, передвиборна кампанія і зустрічі з людьми показали незадоволеність з боку громадян діяльністю судів і правоохоронних органів у цілому. "Це, мабуть, друга після житлово-комунального господарства резонансна проблема. Принаймні, за даними Мінська. Це вже "камінь у город" Президента", - пояснив він.

"Але у зв`язку з цим хочу і попередити: якщо хтось потирає руки і розраховує на те, що Президент з подачі так званих "альтернативних" завтра введе люстрацію, розжене КДБ, розжене спецслужби, усіх покарає, пересаджає, як вони обіцяють, у в`язницю... Хлопці, заспокойтеся, дивіться, щоб самі туди не потрапили. Нікого ви не посадите, у вас такого немає права і не буде, я сподіваюся. Тому не треба лякати правоохоронні органи, не треба лякати КДБ, не треба лякати міліцію, рідні мої. Міліція - це ваші діти. Міліція така, яке наше суспільство, які ми самі. І ви знаєте, там дійсне багато невирішених питань, про яких я сказав. І ми їх вирішимо. За півроку вирішимо", - запевнив О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас Президент Білорусі наголосив, що громадська безпека є заслугою правоохоронних органів. "Москвичі дивуються: у вас до 12-ї години на вулиці діти гуляють, деякі без батьків. Для нас це - природно, а для деяких це - неймовірний успіх. Що ж, міліція до цього не доклала рук? Що, міліція на це не працює? Я - головнокомандуючий Збройними Силами, і всіма доступними способами я захищатиму військових людей і питатиму з них на всю котушку. Це право мені дано Конституцією. І жодна волосина з їх голови з чиєїсь подачі не впаде. І ніяких люстрацій і в`язниць немає і бути не може. Ми пройшли ті часи, коли лякали людей "трійками", коли їх залякували в`язницями тощо. Тому я прошу і в цьому плані — втихомиритися!", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

"Загальний для всіх нас пріоритет - забезпечення миру, спокою і безпеки на білоруській землі, надійний захист громадян від злочинних посягань і загроз їх життя і добробуту", - наголосив Президент Білорусі.