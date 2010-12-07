Обмеження максимального розміру пенсій: реформа чи черговий піар?

Максимальний розмір пенсії буде обмежено, таку інформацію оприлюднили засоби масової інформації після зустрічі Прем’єр-міністра України М.Азарова і Голови Пенсійного фонду Б.Зайчука.

Зрозумілим є бажання уряду скоротити витрати, що йдуть на виплату пенсій, оскільки Пенсійний фонд має значні проблеми із формуванням свого бюджету. Також не виглядають справедливим величезні розриви у пенсійному забезпечені простих людей і «вибраних» пенсіонерів. І цей розрив насправді сягає великих розмірів. В повідомленні ЗМІ йдеться про виплату пенсії як у розмірі 800 грн. так і 50 тис. грн.

Однак при вирішенні цього питання держава вже багато років стикається з проблемою відсутності поділу в національному законодавстві між гарантіями, які за своєю суттю є соціально-економічними правами, і положеннями – які фактично є привілеями. І якщо щодо перших не допускається звуження їх змісту та обсягу, то привілеї можуть бути обмежені.

Існування цієї проблеми фактично унеможливлює для уряду проведення державного регулювання у цій сфері. Про це вже неодноразово визначалось у рішеннях Конституційного суду України, який неодноразово розглядав проблеми, пов’язані з реалізацією права на соціальний захист та неприпустимістю обмеження конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. Конституційний суд України вже декілька разів визнавав неконституційними зміни до законів, які передбачали обмеження максимального розміру пенсій окремих категорій осіб.

Зокрема, Конституційним судом України було визнано неконституційними обмеження у максимальному розміру пенсій у Законі України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», а також відповідні положення Постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» від 28 травня 2008 року № 530.

У рішеннях Конституційного Суду України зазначалося, що пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається.

А отже, видається досить сумнівним, що ці задуми уряду будуть втіленні в життя без кардинального реформування системи пільг і всієї системи пенсійного забезпечення. Без здійснення цих заходів слова про досягнення соціальної справедливості у розмірі пенсій будуть лише словами, певним піар ходом на збільшення популярності того уряду, який перебуває при владі.

Максим Щербатюк, i-law.kiev.ua