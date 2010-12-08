Прихильники WikiLeaks вступили у кібервійну

Численні хакерські атаки на WikiLeaks сподвигли невідомих прихильників скандально відомого сайту на заходи у відповідь . У кібервійну вступили хакери, які вирішили атакувати організації, що ставлять палиці в колеса викриттів Джуліана Ассанджа.

Як повідомляє РБК з посиланням на Бі-бі-сі, прихильники WikiLeaks атакували сайти прокуратури Швеції, що порушила кримінальну справу щодо Дж.Ассанджа, електронної платіжної системи PayPal, що відмовилася приймати пожертвування для WikiLeaks, а також швейцарського банку, що заморозив рахунки власника сайту.

"Нашою метою і далі будуть сайти організацій, властей, що прогинаються під тиском, - цитує Бі-бі-бі слова одного з хакерів. - Ми виступаємо за свободу слова в Інтернеті і боротимемося з тими, хто прагне знищити її будь-якими засобами. Справа WikiLeaks - це вже не справа про витік даних, а справжня війна народу з брехнею уряду".

Нагадаємо, за останні декілька днів у зв`язку з розслідуванням щодо Дж.Ассанджа цілий ряд комерційних організацій оголосили про свою відмову співпрацювати з WikiLeaks. Найбільші платіжні оператори Visa і MasterCard заморозили переказ коштів на рахунки WikiLeaks. Аналогічним чином вчинив популярний сервіс електронних платежів PayPal, а також компанія PostFinance, структурний підрозділ пошти Швейцарії. Американський хостинг, на якому розташовувалися сервери WikiLeaks, а також реєстратор доменів, відмовили проекту в своїх послугах.

Напередодні WikiLeaks вже звернувся до своїх постійних читачів із закликом допомогти сайту. У повідомленні йшлося, що існування ресурсу знаходиться під загрозою - він піддається сильній атаці. WikiLeaks закликав створювати "дзеркальні" сайти, що копіюють інформацію з порталу. Ці дії створять перешкоду для тих, хто намагається "обрушити" портал Дж.Ассанджа, наголошувалося в заяві WikiLeaks.

Тим часом самому Дж.Ассанджу лондонський суд напередодні відмовив в звільненні під заставу. Він залишиться під вартою до наступного слухання, яке відбудеться 14 грудня 2010 року.